Rückkehr nach Pandora: Der erste «Avatar 2»-Trailer ist da!

Heute in News Juice: Sängerin Adele hat in einem Interview verraten, dass kaum jemand ihren Vornamen richtig ausspricht. Wie du sie korrekt ansprichst, beziehungsweise wie du sie richtig nennst, erfährst du hier. Falsch lag auch Sharon Stones Arzt: Nachdem sich die Hollywood-Schauspielerin wegen Unwohlsein untersuchen liess, erhielt sie zunächst eine falsche Diagnose. Erst ein zweiter Mediziner stellte dann fest, dass die 64-Jährige einen Tumor im Unterleib hat. Und schliesslich haben wir doch noch Grund zur Freude: Der offizielle Trailer zum neuen «Avatar»-Film ist da! Hier siehst du ihn in voller Länge!