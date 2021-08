Kinostart am 4. November - Der finale Trailer zu «Eternals»

Als wäre das Marvel Cinematic Universe (MCU) nicht schon kompliziert genug. Okay: Die titelgebenden Superkräfte-Aliens leben seit 7000 Jahren auf der Erde, dürfen die Menschen aber nur beschützen, wenn ihre bösen Gegenstücke, die Deviants, involviert sind – und diese werden aktiv, nachdem durch den Blip (das Fingerschnippen am Ende von «Avengers: Endgame», das das halbe von Thanos ausgelöschte Universum zurückbrachte) riesige Energiemengen freigesetzt wurden, die sowas wie einen Weltuntergang auslösen. Und da gibts Leute, die Quantenphysik für komplex halten, tsss. Anyway, hier der Trailer zum am 4. November in den Deutschschweizer Kinos anlaufenden «Eternals». (Video: Marvel Studios/Walt Disney)