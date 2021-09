Deutschschweizer Kinostart am 30. September - Der finale Trailer zum James-Bond-Spektakel «No Time to Die»

Üppige 163 Minuten trennen uns von Daniel Craigs (53) Pension als James Bond. Und wie der finale Trailer zeigt, fallen diese wie vom Franchise gewohnt spektakulär aus: Rami Malek (40) als psychopathischer Saubermacher Lyutsifer Safin, Lashana Lynch (33), die sehr wahrscheinlich die legendäre MI6-Codenummer 007 erbt und Stunts, bei denen sogar Tom Cruise ein «oh, oh shit» entfleuchen würde. «No Time to Die» läuft am 30. September in den Deutschschweizer Kinos an. (Video: Universal Pictures)