Wer in Frankreich ins Kino, Theater will, braucht nun ein Covid-Zertifikat. Auch in der Schweiz fordern Experten, dass künftig nur noch Geimpfte, Genesene oder getestete Personen in Restaurants und Co. dürfen. Wir haben in Zürich nachgefragt, was junge Menschen dazu sagen.

(Video: S. Ritter)