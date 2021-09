Mariastein SO :

Am Sonntagabend war ein News-Scout auf der Talstrasse von Flüh in Richtung Mariastein unterwegs. Auf der Strecke traf er auf eine kuriose Szene: Ein Mann fuhr auf einem Elektro-Trottinett auf der Strasse den Hügel hoch und zog ein Kind mit einem Abschleppseil hinter sich her.

(Video: News-Scout)