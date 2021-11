Am Sonntag nahmen Tausende von kostümierten Menschen an der Parade zum Tag der Toten in der Innenstadt von Mexiko-Stadt teil. Letztes Jahr wurde die Veranstaltung wegen der Pandemie ausgesetzt. Nach mexikanischem Glauben ist der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn einer Reise.





(Video: 20min/mk)