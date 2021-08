Kinostart am 9. September :

Der furchteinflössende, blinde Navy-Seal-Veteran aus dem gefeierten Vorgänger wird vom Antagonisten zum Antihelden, als Kidnapper seinen Schützling entführen und ihn mit seiner blutigen Vergangenheit als Mörder und Sexualstraftäter zu erpressen versuchen. «Don’t Breathe2» läuft am 9. September in den Deutschschweizer Kinos an, hier ist der Trailer. (Video: Sony Pictures)