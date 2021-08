Kinostart am 16. September - Der Trailer zu «Dune»

Kinostart am 16. September :

Die Neuverfilmung von Frank Herberts 1965er Kultroman «Dune». 1984 brachte David Lynch die Sci-Fi-Story um den titelgebenden Planeten und dessen wertvolle Ressource Spice – verleiht übermenschliche Fähigkeiten und macht heavy abhängig – erstmals ins Kino und fiel damit sowohl bei Kritikerinnen und Kritikern als auch beim Publikum durch. Denis Villeneuves Adaption läuft am 16. September in den Deutschschweizer Kinos an – hier ist der Trailer. (Video: Warner Bros. Pictures)