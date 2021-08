Kinostart am 14. Oktober - Der Trailer zu «Halloween Kills»

In einem Plot-Twist, der noch vom Weltall aus zu sehen war, wurde am Ende von «Halloween» (2018er Sequel zum gleichnamigen 1978er Kultslasher) enthüllt, dass Maskenmörder Michael Myers doch nicht ganz so tot ist. Also messersticht er in «Halloween Kills» weiter – und stirbt im bereits für Herbst 2022 angekündigten «Halloween Ends» vielleicht wirklich. Zumindest bis zum nächsten Reboot. Hier ist der Trailer zu «Kills», Deutschschweizer Kinostart ist am 14. Oktober. (Video: Universal Pictures)