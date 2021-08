Kinostart am 2. September - Der Trailer zu «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings»

Der erste Marvel-Cinematic-Universe-Film mit einem asiatischen Hauptcast. Ten Rings ist zum einen die Terror-Organisation, die Tony Stark in «Iron Man» (2008) gefangen nahm, ihr Anführer ist der Vater des Titelhelden. Und zum anderen sind damit wortwörtlich die zehn Ringe des Mandarin gemeint, die Martial-Artist Shang-Chi Superkräfte verleihen. Hier ist der Trailer zu «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», der am 2. September in den Deutschschweizer Kinos anläuft. (Video: Marvel Studios/Walt Disney)