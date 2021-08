Bill Murray, Owen Wilson, Willem Dafoe, Adrien Brody und Anjelica Huston in einem weird-cuten Film, bei dem jede Einstellung so durchdacht ist, dass sie als Gemälde in einem renommierten Museum hängen könnte. Oh damn, das trifft ja eh auf die Hälfte aller Wes-Anderson-Streifen zu. Aber: In diesem hier gehts um Journalismus statt um ein Hotel, die Pfadi oder Tauchgänge. (Video: Searchlight Pictures/Walt Disney)