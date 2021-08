Kinostart am 14. Oktober :

Hach ja, the good old times, als man statt ein Gerichtsurteil zu fällen einfach ein Duell auf Leben und Tod veranstalten und damit «Gott richten» lassen konnte. Das letzte dieser Duelle (daher der Filmtitel) in Frankreich trugen die ritterlichen Freunde Jean de Carrouges und Jacques Le Gris im 14. Jahrhundert aus, nachdem Jeans Ehefrau Jacques der Vergewaltigung beschuldigt hatte.