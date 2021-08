Von der Fachpresse verschmäht, von den Fans gefeiert – Sonys Nicht-MCU-Standalone-Streifen über Spider-Man-Baddie Venom war 2018 der siebterfolgreichste Film des Jahres. Im Sequel versucht Venom-Host Eddie Brock, seine Journi-Karriere durch ein Interview mit Serienkiller Cletus Kasady wieder in Schwung zu bringen, als dieser wie er selbst in Teil eins von einem Alien-Symbionten befallen und zum titelgebenden Carnage mutiert. Hier ist der Trailer zu «Venom: Let There Be Carnage», der am 21. Oktober in die Deutschschweizer Kinos kommt. (Video: Sony Pictures)