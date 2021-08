News Juice mit «No Way Home»: Der Trailer zum neuen «Spider-Man» ist da – und Doctor Octopus ist zurück

Endlich! 17 Jahre nach seinem Auftritt als Doctor Octopus in «Spider-Man 2» kehrt Alfred Molina in seiner Paraderolle zurück – und der eben releaste Trailer zu «Spider-Man: No Way Home» zeigt ihn erstmals in Action. Wie derselbe Doc Ock in unterschiedlichen Spidey-Dimensionen wüten kann, erklären dir Schimun und Schimun – Anja schwänzt diese Ausgabe von News Juice nämlich. Ex-Bachelorette Andrina Santoro jettet derweil nach Mallorca, um bei «Love Island» den Mann fürs Leben zu finden – auf 3+ hatte es ja langfristig nicht geklappt. und das lag bestimmt an der Show und nicht am Reality-TV-Format allgemein, hüstel. (Video: S. Krausz/S. Krausz/F. Naef/P. Stirnemann)