Nachdem «Guardians of the Galaxy»-Filmschöpfer James Gunn dem Suicide Squad von DC Comics im Sommer 2021 neues Kinoleben eingehaucht hatte, präsentiert er nun die Spin-off-Serie «Peacemaker» daraus, in der Profiwrestler John Cena die Rolle des Titel-Antihelden übernimmt. Hier ist der Trailer zur eben zu Ende gegangenen ersten Staffel. (Video: HBO Max)