Grossbrand Lützelflüh-Goldbach BE :

Die 18-jährige Nawal steht nach dem Brand in Lützelflüh-Goldbach BE vor dem Nichts. In letzter Sekunde konnten sich sie und ihre Freunde aus dem Gebäude retten. Der Grossbrand forderte die Einsatzkräfte.

(Video: Thomas Sennhauser)