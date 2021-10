News Juice Daily - Der Wendler kehrt trotz Schuldenberg nach Deutschland zurück

Der Schlagersänger Michael Wendler will in sein Heimatland zurückkehren. Nicht etwa, um seine millionenhohen Schulden zu begleichen, sondern um sein musikalisches Comeback zu geben. Darauf dürften sich wohl genauso viele freuen wie auf «Das Supertalent» am Samstagabend. Die RTL-Show hat nämlich ein absolutes Quotentief erreicht. Immerhin eine erfreuliche Nachricht gibt es: Eine Strassenkünstlerin sang gerade «All Of Me» von John Legend, als der Popstar höchstpersönlich aufkreuzte.