Kinostart am 30. September :

Fast zwei Jahre nach dem ersten angedachten Releasedatum schafft es Daniel Craigs finaler Auftritt als 007 endlich ins Kino (fingers crossed). James Bond macht eine Pause vom Ruhestand, um – überraschend, hüstel – ein weiteres Mal die Welt zu retten. Mit dabei ist auch 00-Agentin Nomi, gespielt von Lashana Lynch, die Bonds Codenummer erbt und als erste weibliche und schwarze 007 Geschichte schreibt. «No Time to Die» startet am 30. September in den Deutschschweizer Kinos – hier ist der Trailer dazu. (Video: Universal Pictures)