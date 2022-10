Zusammen haben sie fast zwei Millionen Follower auf ihren Instagram-Kanälen. Diese Aufmerksamkeit stellen die Moderatoren Joko und Klaas nun zwei Aktivistinnen aus Iran zur Verfügung. Die beiden ProSieben-Moderatoren kündigten die Solidaritätsaktion am Mittwochabend in der Sendung »Joko und Klaas 15 Minuten live« an.

(Video: Jan Löning)