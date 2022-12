Der nächste Tag der Weltmeisterschaft 2022 steht an. Und es finden die ersten WM-Achtelfinals statt! Siegt Argentinien? Was machen die USA? Unser Redaktionshund Aja weiss die Antworten und tritt in die grossen Fusstapfen ihrer tierischen Orakelvorgänger. Die junge Hundedame tippt mit neuer Frisur im Format «Aja, wir brauchen Aja» den WM-Spieltag voraus.