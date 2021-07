«World of Warcraft» :

Mein Beruf ist «World of Warcraft»-Spieler. Kein Witz, denn die beste «WoW»-Gilde der Welt war in der Erupt Lounge in Bern zu Gast. Die Profispieler holten sich auch noch den ersten Kill von Sylvanas und über 100’000 Leute schauten virtuell zu.

(Video: Marc Gerber)