Was ändert sich? Das Wetter wird wärmer und schöner. Was bleibt? Unsere Fails der Woche! Denn die Leute, die hier ihre Sache nicht so im Griff haben, sind überhaupt nicht vom Wetter abhängig. Sie könnens nämlich weder bei guter noch schlechter Witterung.

Und wenn dir gerade nach Schadenfreude ist, dann guck dir doch die neuste Ausgabe von «Phils Fails» an. Wir wünschen schmerzhafte Unterhaltung!

(Video: P. Stirnemann/imgur)