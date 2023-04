Schweden: «Die Gang-Mitglieder erschossen meinen Sohn mitten in der Stadt»

Täglich eine Schiesserei, über 60 Tote und die höchste Mordrate mit Schusswaffen Europas: Schweden ächzt unter brutaler Gewalt bewaffneter Gangs. Besonders betroffen sind die Vororte der Hauptstadt Stockholm.



20 Minuten war in den Brennpunkten und hat Betroffene getroffen. Im Video erzählt Libaan seine Geschichte: Sein Sohn wurde von Gangkriminellen mitten im Stadtzentrum erschossen. Er war ein Zufallsopfer. «Diese Wunde wir niemals verheilen», sagt Libaan. Und die Polizistinnen Rissa und Therese zeigen die Herausforderungen ihrer Arbeit: «Auch für uns ist es nicht normal, wenn Leute in unseren Armen sterben.» Es wird klar: Das Problem in Schweden liegt im System.



(Video: Christina Pirskanen, Noah Knüsel, Tarek El Sayed, Helena Müller, Simona Ritter)