Jetzt in den News nicht so bekannter Sprechsängerinnen, die sich im DSDS-Zoff um Dieter Bohlen mit Katja Krasavice solidarisieren: Die deutsche Battle-Rapperin Vita hat jetzt auch einen Diss-Track über den Poptitan veröffentlicht. Das Tiktok-Video wurde in kürzester Zeit über eine halbe Million Mal angeklickt.