Die Pochers verlassen Pietro Lombardi

Nachdem das Haus von Oliver Pocher in der Flutkatastrophe in Deutschland letzten Sommer zerstört wurde, kamen er und seine Familie bei Sänger Pietro Lombardi (29) unter. Nun konnte die Vier jedoch wieder zurück in ihr Zuhause – das ganz zum Leid des 44-jährigen Comedians. Gelitten hat ausserdem auch Yeliz Koc. Die 28-jährige Influencerin verriet in einer neuen Instagram-Story, wie es seit der Geburt ihrer Tochter, um ihre mentale Gesundheit steht. Erfreulichere News gibts dafür bei Moderator Jochen Schropp. Im April heiratet der 43-Jährige seinen Norman. Jetzt verrät er, wie es ihm so kurz vor der Hochzeit geht.