Cedric Schild zum Start der Walliser Serie «Tschugger» auf SRF: «Die Polizei ist wohl niemands bester Freund»

Am Sonntag wird die erste Folge der sechsteiligen Walliser Serie «Tschugger» auf SRF ausgestrahlt. Nebst Regisseur David Constantin (37), der in der Hauptrolle einen witzigen Polizisten verkörpert, spielen auch Sängerin Anna Rossinelli (34) und Komiker Cedric Schild (29) mit - und liefern somit ihr Schauspiel-Debüt im TV. Im Interview mit 20 Minuten verraten die drei, ob sie überhaupt Walliser Deutsch können, was sie von der Schweizer Polizei halten und ob sie eigentlich schon mal gekifft haben.