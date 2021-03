Das Wochenende starten wir am Samstag vielerorts mit Nebel. Die Sonne scheint bereits am Morgen zwischen Basel und Schaffhausen. Im Laufe des Tages setzt sich dann auch in den anderen Regionen immer mehr die Sonne durch. Die Tiefstwerte liegen um die -9 Grad. Am Sonntag bleibt es weiter sonnig, die Temperaturen fallen jedoch weiter. Im Flachland bis auf - 15 und in den Alpentälern sogar bis auf - 30 Grad.



(Video: Salvatore Iuliano)