Extreme Regenfälle verursachten hohe Pegelstände von Gewässern und Überflutungen in der Schweiz. 20 Minuten flog mit einem Helikopter von Pfaffnau LU entlang der Aare und Reuss bis nach Luzern. An verschiedenen Stellen ist eindrücklich zu sehen, wie das Wasser über die Ufer der Flüsse schwappt. Laut Meteorologen sollte der Wasserspiegel in den nächsten Tagen sogar noch steigen, da das Grundwasser noch nicht abfliessen konnte.





(Video: M.Kall / 20min)