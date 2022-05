Am Freitag fand in Gossau SG das erste Mal die «Easybag»-Sammeltour statt. In den sogenannten «Easybags» können jegliche Wertstoffe wie beispielsweise Glas, Alu oder Plastik gesammelt werden. Vier Schülerinnen der Maitlisek Gossau sammeln die Säcke, jeweils am letzten Freitag im Monat, mit ihren Veloanhängern ein und bringen sie in die «easydrive»-Entsorgungsstelle.

(Video: 20Min/Marion Alder )