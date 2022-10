Die Stromrechnung von Dominik Wlodarczak wird 2023 nicht teurer. Besser noch: Die Stromkosten sind bereits in seiner Wohnungsmiete inbegriffen. Er wohnt in einer von 39 CO2-neutralen Wohnungen in Urdorf. 20 Minuten hat ihn besucht und wollte herausfinden, wie Autarkie funktioniert. Laut der Stiftung Umwelt Arena Schweiz steigt das Interesse am CO2-neutralen Wohnen laufend an. Die Umwelt Arena in Spreitenbach bietet daher laufend weitere Informationen zur Technologie.

(Video: 20min/Janina Schenker)