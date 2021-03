Heute erscheint das von Entwickler Michel Ziegler handgezeichnete Grusel-Game «Mundaun», das in der gleichnamigen Region im Kanton Graubünden spielt. Wir haben Michel Ziegler am Fusse des Piz Mundaun getroffen und mit ihm über das Horror-Adventure gesprochen. Was du von dem Game erwarten kannst, erzählt er dir im Interview.

(Video: P. Stirnemann/M. Kall)