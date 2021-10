Guck dir mal die Tattoos in unserem heutigen PicClip an. Wenn wir sie uns so angucken, können wir uns nicht erklären, wie sich die Leute, die sie gestochen haben, tatsächlich «Tattoo Artist» nennen können. Denn ihre «Kunstwerke» sind schlicht und einfach keine. Viel eher sind es Bilder des Grauens. Da sind wir nur froh, dass wir uns nicht von ihnen haben tätowieren lassen.

(Video: G. Brönnimann)