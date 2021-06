Dies Das Ananas - Diesen Pelzmantel wollen wir auch!

Hah, richtig gedacht! Es ist wieder Zeit für die WTF-Videos der Woche. Diesmal begeben wir uns in luftige Höhen und zeigen dir unter andrem, was mit einer Kamera passiert, die aus einem Flugi fällt. Und natürlich haben wir auch wieder ein paar herzige Tier-Clips für dich. Wie zum Beispiel einen skatenden Vogel. Aber zu viel wollen wir hier gar nicht verraten. Am besten, du drückst jetzt ganz schnell den «Play»-Button da oben und guckst dir die neuste Ausgabe von «Dies Das Ananas» an. Wir wünschen gute Unterhaltung!

(Video: P. Stirnemann/imgur)