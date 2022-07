Superstar Cristiano Ronaldo weilt gerade mit seiner Familie in den Ferien auf Mallorca. Dort ist auch seine Nichte Alicia Aveiro. Sie postete ein Video, in dem man den Spieler von Manchester United so sieht, wie man es selten tut: Ronaldo tanzt. Der 37-Jährige zeigt, dass er auch mit einem sexy Hüftschwung überzeugen kann. Siiiiiuuuuuu!