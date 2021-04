Am Samstag droht es schweizweit zu mehreren Krawallen zu kommen. Neben den am 1. Mai üblichen Demo-Aufrufen von Linksautonomen kursieren auch Aufrufe zu Corona-Demos in Bern, Basel, St. Gallen, Zürich und Lugano. Ist die Sicherheit in der Schweiz gewährleistet? Der höchste Polizist der Schweiz sieht die Polizeikorps vor grossen Herausforderungen.

(Video: Thomas Sennhauser)