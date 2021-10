News Juice – Wiener Museen zeigen Kunst auf Onlyfans: Dieses Stück ist zu heiss für Instagram

Nippel, Vulven und Penisse sind auf Instagram, Tiktok und den meisten anderen grossen Social-Media-Portalen ähnlich gerne gesehen wie Impfspritzen an Trychlertreffs. Darum zeigen die Wiener Museen Albertina und Leopold ihre nacktesten Kunstwerke neu auf Onlyfans, wo Körper noch so frei sein dürfen, wie ihre Schöpferinnen und Schöpfer sie pinselten und bildhauten. Team News Juice hat tief in die löchrige Tasche gegriffen, seine sechs letzten 50-Räppler zusammengeklaubt und sich einen Monat Blutt-Art gegönnt. Und in der heutigen Folge teilen wir den hotten Content mit unseren (Only-)Fans – gern geschehen. Das dachte sich wahrscheinlich auch TV-Sender 3+, als er Erkan Akyol und uns mit den 17 Ladys der neuen Staffel von «Der Bachelor» beschenkte. Wir hoffen nur, dass er die Quittung behalten hat und das Rückgabedatum noch nicht durch ist. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/F. Naef/P. Stirnemann)