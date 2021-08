Youngster of the Year :

Die SC Rapperswil-Jona Lakers erlebten in der Saison 2020/21 mit der ersten Playoff-Qualifikation seit 13 Jahren eine historische Saison – mittendrin der 22-jährige Angreifer Marco Lehmann. Der Zürcher hatten grossen Anteil an Rappis Halbfinal-Einzug, wo die St. Galler am späteren Meister EV Zug scheiterten. So verwundert es nicht, wurde Lehmann zum Youngster of the Year gewählt.