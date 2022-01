Unter IT-Experten galt Telegram immer als einer der sichersten Messenger. Die Konkurrenz von Whatsapp und Co. hat aber Sicherheitslücken, die jetzt aufgedeckt wurden. So verschlüsselt Telegram deine Nachrichten nicht und so können Hacker eventuell mitlesen. Es gibt aber einen Trick, wie man Telegram sicherer macht.

(Video: Marc Gerber)