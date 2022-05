Dominique Rinderknecht, wann heiratest du?

Auf Instagram gibt Dominique Rinderknecht (32) nur seltenen Einblick in ihr Liebesleben. Zum einjährigen Jahrestag ihrer Verlobung entschied sie sich doch, ein Schmusebild mit ihrem Liebsten zu posten. Doch wann folgt die Vermählung? Das will sie nicht verraten. Zum Kuscheln hat Boris Becker nun definitiv niemanden mehr. Der 54-Jährige wurde im Gefängnis nämlich in eine Einzelzelle verlegt. Immerhin: Sie soll verhältnismässig zur alten schon fast eine Wohlfühloase sein. Freude herrscht derweil auch bei Jenny Frankhauser. Sie erwartet ihr erstes Kind. Noch vor der Geburt verriet die 29-Jährige, wie der Kleine heissen wird.