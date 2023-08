«Doppelpass»: Chaoten sorgen für wirre Szenen im Live-TV

Im bekannten deutschen Fussballtalk «Doppelpass» des Senders Sport1 brach am Sonntagmorgen plötzlich Chaos aus. Kurz nach Beginn der Livesendung stürmten zwei Männer mitten in die Runde und unterbrachen den Talk. Moderator Florian König reagierte ganz cool: «Wiederschaun, aber schnell.» Experte und Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg reagierte zunächst etwas verdutzt, fragte in die Kamera, wo denn die Security gewesen sei. «Waren die beim Kaffeetrinken?» Die Online-Community hatte sich mehr vom ehemaligen Bayern-Captain erhofft: «Zu seinen Primezeiten hätte er den Störenfried noch auf der Bühne umgegrätscht.» Der Störenfried ist übrigens kein Unbekannter. In den vergangenen Monaten störte er schon andere Sendungen wie DSDS, Stern TV oder Schlag den Star.