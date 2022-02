Der FC Thun holt sich trotz eines 0:2-Rückstand einen Punkt gegen Yverdon. Der Ausgleich fiel erst in der 83. Spielminute. Der Anschlusstreffer von Pius Dorn hatte es aber schon in sich. Er zimmerte den Ball aus grosser Distanz an Goalie Mirco Salvi vorbei. Alle Tore und Highlights im Video.