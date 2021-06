Eric Weber will wegen Liebschaft in Bulgarien zurücktreten :

Eric Weber will aus dem Grossen Rat in Basel-Stadt zurücktreten. An der kommenden Sitzung am Mittwoch will der Skandalpolitiker als erster Redner seinen Rücktritt bekannt geben. 20 Minuten liegt das Schreiben vor.

(Video: Thomas Sennhauser)