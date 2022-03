Evely Burdecki hilft an der ukrainischen Grenze

Die Youtuberin Dagi Bee (27) und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) wurden im Dezember zum ersten Mal Eltern. Doch die Geburt von ihrem Nelio kam mit einem stolzen Preis. In einer neuen Instagram-Story erzählt die Influencerin, wie viel so eine Geburt wirklich kostet. Auch Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht wurden vergangenes Jahr Eltern. Bei den beiden ist die Stimmung aber alles andere als harmonisch. Kurz vor der Geburt ihrer Tochter Snow trennte sich das Paar. Jimi Blue verrät, wieso er wegen des Beziehungs-Aus fast einen Anwalt einschalten musste. Ebenfalls getrennt haben sollen sich Jake Paul (25) und Julia Rose (27). Mit einem verdächtigen Tweet heizte der Youtube-Star die Gerüchteküche selbst an. Posten tut auch Evelyn Burdecki. Doch sie machts für einen guten Zweck und berichtet von ihrer Hilfsreise an die ukrainische Grenze.