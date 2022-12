Body Pump: Dwayne Johnson benutzt seine Tochter als Hantel

Heute in den News der erfolgreichsten Weihnachtslieder aller Zeiten, Hollywood-Muskelberge, die ihre Töchter zweckentfremden und Moderatorinnen, die sich in der Schweiz erholen: Mariah Carey schreibt mit ihrem Überhit «All I Want For Christmas Is You» Musikgeschichte. Welchen Rekord der Christmas-Banger jetzt gebrochen hat, erfährst du hier. Stark unterwegs ist auch Dwayne Johnson. Der ehemalige Wrestler trainiert allerdings nicht nur im Gym, sondern stählt seine Muchiks auch Zuhause, indem er seine Tochter als Hantel benutzt. Und Michelle Hunziker hat ein paar unbeschwerte Tage im Nobelort St. Moritz verbracht.