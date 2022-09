Der FC Zürich verlor gegen Basel klar und deutlich. Kurz vor Schluss war es Blerim Dzemaili, der per Penalty zum 2:4-Endstand traf. Nach seinem Tor hielt er sich die Hand ans Ohr und drehte sich in Richtung der FCB-Fans. Diese beleidigten in Gesängen seine Mutter. Alle Highlights und Tore im Video.