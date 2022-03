Gamen an den Schulen :

Seit einem Jahr bietet die Swisscom Lehrmittel für das Wahlfach E-Sport an.

So lernen Jugendliche die Geschichte des Gamings und des kompetitiven Spielens.

Von «Pong» bis zu «Fortnite» ist alles dabei. Ein Angebot, das bei der Jugend gerne angenommen wird. Jetzt wird es in die Westschweiz ausgebaut.



(Video: Marc Gerber)