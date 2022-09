Grant Widmer ist einer von sechs Ausland-Schwingern, die am ESAF in Pratteln teilnehmen dürfen. Die Grosseltern des US-Amerikaners wanderten einst aus der Schweiz nach Frankreich, dann nach Kanada und schliesslich in die USA aus. Der 29-Jährige spricht selber kein Schweizerdeutsch mehr. Er hat sich aber an typischen Schwing-Ausdrücken versucht – hier das Ergebnis.