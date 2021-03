Am Donnerstagmorgen ist es sonnig. Es ziehen Schleierwolken am Himmel vorbei, im Nordwesten zeigen sie sich auch etwas dichtere Wolken. Am Nachmittag geht es mit einem Mix aus Sonne und Wolken weiter, im Jura und in der Nähe der Voralpen kann es auch regnen.

Die Höchsttemperaturen liegen heute zwischen 14 und 16 Grad.



(Video: Salvatore Iuliano)