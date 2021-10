Es geht wieder los! Bereits zum 10. Mal darf ein Bachelor auf 3+ aus einer stattlichen Anzahl Ladys seine (Kurzzeit-)Traumfrau mit der letzten Rose beschenken. Das allerdings erst nach einer stattlichen Anzahl Staffel-Folgen im grossen Finale. Und von dem sind wir noch Lichtjahre entfernt. Zunächst gilt es nämlich, den Bachelor und seine Kandidatinnen kennen zu lernen: Er heisst Erkan Akyol, und welche Schönheiten um die Liebe des wohl grössten Rosenkavaliers ever buhlen, erfährst du in unserem Best-of. Es sind natürlich noch ein paar mehr als die drei in unserem Bild da oben. Und natürlich verraten wir dir auch alle Geheimnisse über den Beau aus Winterthur. Sofern es überhaupt noch Geheimnisse sind. In dem Sinne: Romantische Unterhaltung mit Erkan und seinen Ladys (er wird nie mehr so viele haben!).

(Video: P. Stirnemann/3+)