Tierheime am Limit :

100’000 bis 300’000 Katzen in der Schweiz sind heimatlos, schätzt die Tierschutzorganisation NetAP. Täglich werden Büsis ausgesetzt. Die Tierheime sind deshalb kapazitätsmässig am Limit, vor allem seit den Sommerferien, sagt Steffi Fontana vom Tierheim Strubeli in Volketswil ZH. Die Forderung: Man solle Katzen kastrieren, damit sich die Population kontrollieren lässt.

(Video: 20min/Luca La Rocca)